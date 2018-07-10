Продлить жизнь на 36%: ученые создали препарат для удаления старых клеток из организма

10 июля, 2018, 17:10

Биологи из Национального института старения США в Бетесде создали препарат, способный удалять старые клетки из организма и продлевать жизнь на треть

Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Nature Medicine.

Ученые считают, что старение организма связано со старением клеток тела. В отличие от стволовых клеток, которые могут делиться и обновляться бесконечное количество раз, клетки тела вступают в фазу старения после 40-50 циклов. Биологи считают, что такое поведение клеток обусловлено естественной защитой организма от рака - разделение прекращается в то время, как мутация достигает критической отметки и рискует перейти в разряд злокачественной.

С течением времени количество старых клеток в организме накапливается и приводит к физиологическим изменениям в организме - слабости мышц, наеластічності кожи, хронических заболеваний и другим признакам старости.

Группа исследователей под руководством Джеймса Киркленда провела эксперимент по омоложению клеток на грызунах. Сначала биологи ввели в организм мыши старые клетки, а потом сделали ей укол из смеси дасатиниба (используется для лечения лейкемии) и кверцетина (придает горький вкус лука). В результате мыши прожили на 36% больше времени, чем их родственники, которые не получили дозу лекарств.

Пересадка небольшого количества стареющих клеток вызывает физическую дисфункцию у молодых мышей.

Устранение стареющих клеток как частично предотвращает физическому дисфункции так и облегчает ее.

D + Q уменьшает количество устаревших клеток и уменьшает прозапальну секрецию цитокинов в жировой ткани человека.

В исследовании отмечают, даже пересадка относительно небольшого количества стареющих клеток у молодых мышей является достаточным для того, чтобы вызвать стойкую физическую дисфункцию, а также распространять клеточное старение на ткани-хозяева.

Ученые намерены провести дополнительные исследования, чтобы определить, безопасно ли сочетание таких веществ для организма человека.