Продлить жизнь на 36%: ученые создали препарат для удаления старых клеток из организма
Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Nature Medicine.
Ученые считают, что старение организма связано со старением клеток тела. В отличие от стволовых клеток, которые могут делиться и обновляться бесконечное количество раз, клетки тела вступают в фазу старения после 40-50 циклов. Биологи считают, что такое поведение клеток обусловлено естественной защитой организма от рака - разделение прекращается в то время, как мутация достигает критической отметки и рискует перейти в разряд злокачественной.
С течением времени количество старых клеток в организме накапливается и приводит к физиологическим изменениям в организме - слабости мышц, наеластічності кожи, хронических заболеваний и другим признакам старости.
Группа исследователей под руководством Джеймса Киркленда провела эксперимент по омоложению клеток на грызунах. Сначала биологи ввели в организм мыши старые клетки, а потом сделали ей укол из смеси дасатиниба (используется для лечения лейкемии) и кверцетина (придает горький вкус лука). В результате мыши прожили на 36% больше времени, чем их родственники, которые не получили дозу лекарств.
Пересадка небольшого количества стареющих клеток вызывает физическую дисфункцию у молодых мышей.
Устранение стареющих клеток как частично предотвращает физическому дисфункции так и облегчает ее.
D + Q уменьшает количество устаревших клеток и уменьшает прозапальну секрецию цитокинов в жировой ткани человека.
В исследовании отмечают, даже пересадка относительно небольшого количества стареющих клеток у молодых мышей является достаточным для того, чтобы вызвать стойкую физическую дисфункцию, а также распространять клеточное старение на ткани-хозяева.
Ученые намерены провести дополнительные исследования, чтобы определить, безопасно ли сочетание таких веществ для организма человека.
- Ученые постоянно изучают животных в поисках решения человеческих проблем. Так, пещерные рыбки могут помочь людям экономить время на сне слепые тетри Astyanax mexicanus - рыбки из пещер Мексики и юга США - спят всего по 2:00 в сутки, и при этом могут жить до 30 лет. Ученые изучают их, чтобы понять механизмы сна у людей, и, возможно, заставить нас высыпаться за меньшее количество часов.
- А с помощью грызунов ученые хотят обмануть смерть: голые землекопы живут необычно долго для млекопитающих своего размера, почти не чувствуют боли, устойчивые к раку, а также способны задерживать дыхание на 18 минут, поэтому давно привлекают внимание ученых, работающих над загадкой старения.
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