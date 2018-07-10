Пограничники не пустили в Украину британца Грэма, который работал на российских пропагандистов

10 июля, 2018, 14:57

Госпогранслужба не пустила в Украину гражданина Великобритании Джона Уорена Грэма Бродерипа, который работает ведущим на российском телеканале НТВ

Об этом сообщил в Facebook спикер ГНСУ Олег Слободян.

"Сегодня в аэропорту Борисполь во время оформления пассажиров рейса из Лондона обнаружен гражданин Великобритании Джона Уорена Грэма Бродерипа. Как оказалось, мужчина работает журналистом и ведущим программы "Поедем, поедим" на одном из телеканалов РФ", - написал Слободян.

Британца не пустили в Украину и запретили ему въезд на 3 года из-за того, что он посещал временно оккупированный Россией Крым в нарушение украинского законодательства.

"При проведении мероприятий пограничного контроля было установлено, что данное лицо нарушало правила въезда/выезда на/с временно оккупированной территории Крыма. В ходе проведения собеседования пассажир авиарейса подтвердил, что посещал ТОТ в сентябре-октябре 2015 года. В пределах полномочий, на основании обнаруженной информации данный гражданин не был пропущен через государственную границу Украины. Также ему запрещен въезд в Украину сроком на 3 года", - отметил Слободян.