Отравление детей на Киевщине: что нашли в пищеблоке лагеря
Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы со ссылкой на результаты лабораторных исследований образцов проб и смывов, отобранных в лагере 3 июля.
"Из 30 смывов на бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору в пищеблоке выявлено 10 положительных результатов (33,3%)", - говорится в сообщении.
У 9 человек персонала пищеблока, обследованных на группы кишечных инфекций, и 2 детей, которые находились в изоляторе, не обнаружены возбудители кишечной инфекции и патогенный стафилококк.
Из 10 смывов на патогенную флору в изоляторе положительных не выявлено.
"Все 5 проб воды, отобранных на микробиологические исследования из скважины, сети пищеблока, питьевого фонтанчика и бассейна, а также бутилированная вода отвечают требованиям Государственных санитарных норм и правил", - говорится в сообщении.
Пробы на сальмонеллез (пыль из подушек, одеял и матрасов) из изолятора (18 проб) показали отрицательный результат.
"В 7 суточных проб (4 пробы: обед и 3 пробы ужин по 02.07.2018 г) патогенная флора не была обнаружена. В 3 пробах пищевых продуктов - бифидойогурт, молоко и ряженка производства предприятия из Полтавской области - патогенная флора не была обнаружена", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что 30 июня группа гимнастов праздновала день рождения одного ребенка. В пробах остатков продуктов, которые остались после праздника, патогенной флоры не нашли.
Вместе с тем 4 пробы воды на вирусологические исследования из скважины, сети пищеблока, питьевого фонтанчике и бассейна еще находятся в работе.
"4 июля материалы санитарно-эпидемиологического расследования направлены в Переяслав-Хмельницкую межрайонную прокуратуру, прокуратуру Киевской области и Переяслав-Хмельницкий районный отдел Национальной полиции в Киевской области", - сообщили в Госпродпотребслужбе.
ООО "Детское оздоровительное заведение санаторного типа "Славутич" дали предписание от 6 июля об устранении выявленных нарушений законодательства.
Отмечается, что 9 июля заведение отчиталось, что провело дезинфекцию пищеблока, и обратилось к Госпродпотребслужбе о проведении повторной проверки.
"По состоянию на 6 июля в заведении находилось 197 детей. Состояние удовлетворительное. В настоящее время в изоляторе больные дети отсутствуют. Новых обращений не зарегистрировано", - подытожили в Госпродпотребслужбе.
- Напомним, 2 июля в селе Цыбли Переяслав-Хмельницкого района отравились 12 воспитанников спортивной Школы Дерюгиных, которые тренировались и отдыхали в детском оздоровительном санатории "Славутич".
- Также стало известно, что дети, которые отравились в оздоровительном санатории "Славутич" на Киевщине, получили от своих тренеров просроченные йогурты.
- Пресс-центр Министерства здравоохранения сообщал, что состояние ученицы спортивной Школы Дерюгиных, которую накануне госпитализировали в реанимацию, не связано с отравлением детей в санатории "Славутич".
- Медики выяснили, что девочка, которая находится в коме в больнице "Охматдет", стала жертвой именно пищевого отравления.
- По факту отравления детей полиция открыла уголовное производство.
- Одна из пострадавших до сих пор находится в коме.
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