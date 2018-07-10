Отравление детей на Киевщине: что нашли в пищеблоке лагеря

10 июля, 2018, 10:20

В пищевом блоке детского лагеря "Славутич" на Киевщине, где 2 июля массово отравились дети, в результате лабораторных исследований обнаружили бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы со ссылкой на результаты лабораторных исследований образцов проб и смывов, отобранных в лагере 3 июля.

"Из 30 смывов на бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору в пищеблоке выявлено 10 положительных результатов (33,3%)", - говорится в сообщении.

У 9 человек персонала пищеблока, обследованных на группы кишечных инфекций, и 2 детей, которые находились в изоляторе, не обнаружены возбудители кишечной инфекции и патогенный стафилококк.

Из 10 смывов на патогенную флору в изоляторе положительных не выявлено.

"Все 5 проб воды, отобранных на микробиологические исследования из скважины, сети пищеблока, питьевого фонтанчика и бассейна, а также бутилированная вода отвечают требованиям Государственных санитарных норм и правил", - говорится в сообщении.

Пробы на сальмонеллез (пыль из подушек, одеял и матрасов) из изолятора (18 проб) показали отрицательный результат.

"В 7 суточных проб (4 пробы: обед и 3 пробы ужин по 02.07.2018 г) патогенная флора не была обнаружена. В 3 пробах пищевых продуктов - бифидойогурт, молоко и ряженка производства предприятия из Полтавской области - патогенная флора не была обнаружена", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 30 июня группа гимнастов праздновала день рождения одного ребенка. В пробах остатков продуктов, которые остались после праздника, патогенной флоры не нашли.

Вместе с тем 4 пробы воды на вирусологические исследования из скважины, сети пищеблока, питьевого фонтанчике и бассейна еще находятся в работе.

"4 июля материалы санитарно-эпидемиологического расследования направлены в Переяслав-Хмельницкую межрайонную прокуратуру, прокуратуру Киевской области и Переяслав-Хмельницкий районный отдел Национальной полиции в Киевской области", - сообщили в Госпродпотребслужбе.

ООО "Детское оздоровительное заведение санаторного типа "Славутич" дали предписание от 6 июля об устранении выявленных нарушений законодательства.

Отмечается, что 9 июля заведение отчиталось, что провело дезинфекцию пищеблока, и обратилось к Госпродпотребслужбе о проведении повторной проверки.

"По состоянию на 6 июля в заведении находилось 197 детей. Состояние удовлетворительное. В настоящее время в изоляторе больные дети отсутствуют. Новых обращений не зарегистрировано", - подытожили в Госпродпотребслужбе.