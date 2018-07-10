Оккупанты активизировались на Мариупольском направлении: ранен боец ВСУ

10 июля, 2018, 07:29

В течение минувших суток один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: российские оккупационные войска били из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Противники 23 раза открывали огонь по позициям украинской армии.

На Попаснянском и Светлодарском направлениях оккупанты обстреляли из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов районы возле Новозвановки, Светлодарского и Новолуганского.

На Донецком направлении под вражеский огонь из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали защитники Авдеевки, Невельского, Новотроицкого, Песков и Опытного.

Наиболее напряженной ситуация была на Мариупольском направлении, где враги били по позициям возле Водяного, Лебединского и Широкиного из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате один украинский военный получил ранения.

10 июля российские наемники успели 6 раз нарушить режим прекращения огня. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Попаснянском и Мариупольском направлениях противник обстреливал позиции наших защитников возле Орехового, Водяного, Широкиного и Лебединского.

"За текущие сутки потерь среди украинских военных нет. По уточненным данным разведки российские оккупанты потеряли одного боевика", - подытожили в штабе.