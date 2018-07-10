Обезьяна дала пощечину девочке в зоопарке. Это сняли на видео

10 июля, 2018, 14:40

Девочка в зоопарке кормила обезьяну, а та ударила ее лапой по лицу

Видео появилось на YouTube-канале.

В Китае в одном из зоопарков живет обезьяна Тота. С ней пришли поиграть мама с дочерью.

Сначала обезьяна положительно реагировала на ребенка, и впоследствии взбесилась. Тота ударила ее лапой по лицу. От удара девочка упала на землю.

Сильно ли пострадал ребенок, неизвестно.