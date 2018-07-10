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Обезьяна дала пощечину девочке в зоопарке. Это сняли на видео

Девочка в зоопарке кормила обезьяну, а та ударила ее лапой по лицу

Видео появилось на YouTube-канале.

В Китае в одном из зоопарков живет обезьяна Тота. С ней пришли поиграть мама с дочерью.

Сначала обезьяна положительно реагировала на ребенка, и впоследствии взбесилась. Тота ударила ее лапой по лицу. От удара девочка упала на землю.

Сильно ли пострадал ребенок, неизвестно.

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