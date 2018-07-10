Обезьяна дала пощечину девочке в зоопарке. Это сняли на видео
10 июля, 2018, 14:40
Девочка в зоопарке кормила обезьяну, а та ударила ее лапой по лицу
Видео появилось на YouTube-канале.
В Китае в одном из зоопарков живет обезьяна Тота. С ней пришли поиграть мама с дочерью.
Сначала обезьяна положительно реагировала на ребенка, и впоследствии взбесилась. Тота ударила ее лапой по лицу. От удара девочка упала на землю.
Сильно ли пострадал ребенок, неизвестно.
- Напомним, в американку выстрелили хот-догом из пушки в виде хот-дога во время бейсбольного матча и поставили ей фингал.
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