На трассе Киев-Одесса загорелся экскурсионный автобус с детьми
10 июля, 2018, 16:20
На трассе Киев-Одесса на ходу загорелся экскурсионный автобус, который перевозил 57 детей в сопровождении родителей
Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Одесской области.
Водитель пассажирского транспорта совершил аварийную остановку на обочине из-за возгорания моторного отсека.
Как отмечается, на момент прибытия полиции на месте уже работали спасатели, которые эвакуировали всех пассажиров на безопасное расстояние и локализовали пожар.
Сейчас экспертная группа выясняет все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет проведена соответствующая работа с перевозчиком.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве