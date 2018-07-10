На остановке в Днепре задержали мужчину с гранатометом в простыне

10 июля, 2018, 11:52

В Днепре правоохранители изъяли у мужчины на остановке гранатомет, завернутый в простыню

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровщины.

Происшествие случилось днем 9 июля.

Отмечается, что мужчина привлек внимание полицейских тем, что курил. Во время осмотра сотрудники криминальной полиции Днепровского ОП обнаружили у него РПГ-18.

Мужчину доставили в Днепровского отдела полиции. Им оказался ранее судимый 50-летний местный житель. По словам задержанного, оружие он нашел накануне и хранил без всякой цели. Сейчас РПГ изъяли и направили на экспертизу. В рамках открытого по ч. 1 ст. 263 уголовного производства полиция устанавливает происхождение оружия.