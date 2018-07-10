На Львовщине 13-летняя девочка убила отца. Они оба были нетрезвыми

10 июля, 2018, 09:37

На Львовщине в городе Дрогобыч 13-летняя девочка нанесла смертельное ножевое ранение своему отцу

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

Установлено, что между 35-летним жителем райцентра и его 13-летней дочерью возник конфликт. Отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал девочке, и тогда, защищаясь, она нанесла ему удар ножом в шею. Тело умершего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Кроме того, как установили медики, во время конфликта девочка также находилась в нетрезвом состоянии. С ней работают психологи.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Проводится досудебное расследование.

Семья, в которой произошла трагедия, последние несколько лет не состояла на учете в социальных службах и в милицию не поступали сообщения о том, что между родственниками периодически возникают ссоры.