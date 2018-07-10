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На Киевщине 76-летний мужчина шантажом принуждал несовершеннолетнюю к сексу

На Киевщине в селе Каратыши Мироновского района задержали мужчину, который шантажом принуждал 14-летнюю девочку к половым отношениям

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

На линию 102 позвонила мама потерпевшей и сообщила, что в течение двух лет мужчина из соседнего села, угрожая тем, что все расскажет в школе, где учится ребенок, принуждал ее к половым отношениям. Девочка сняла на телефон все моменты разврата, что и послужило доказательством для задержания педофила.

Обидчиком оказался 76-летний местный мужчина, в квартире которого все это и происходило.

Мужчину немедленно задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (Развращение несовершеннолетних). Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

 
 
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