На Киевщине 76-летний мужчина шантажом принуждал несовершеннолетнюю к сексу
10 июля, 2018, 13:19
На Киевщине в селе Каратыши Мироновского района задержали мужчину, который шантажом принуждал 14-летнюю девочку к половым отношениям
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
На линию 102 позвонила мама потерпевшей и сообщила, что в течение двух лет мужчина из соседнего села, угрожая тем, что все расскажет в школе, где учится ребенок, принуждал ее к половым отношениям. Девочка сняла на телефон все моменты разврата, что и послужило доказательством для задержания педофила.
Обидчиком оказался 76-летний местный мужчина, в квартире которого все это и происходило.
Мужчину немедленно задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (Развращение несовершеннолетних). Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.
- Напомним, на Днепропетровщине недавно освобожденный из мест лишения свободы насильник-педофил надругался над 10-летней девочкой.
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