Киев до конца суток накроют грозовые дожди со шквалами
10 июля, 2018, 13:59
Во вторник, 10 июля, со второй половины дня и до конца суток в Киеве ожидаются грозы со шквалами
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 10 июля по Киеву гроза, местами шквалы 15-18 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко предупредила о дождях на западе страны и жару на юге и востоке на протяжении недели.
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