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Киев до конца суток накроют грозовые дожди со шквалами

Во вторник, 10 июля, со второй половины дня и до конца суток в Киеве ожидаются грозы со шквалами

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 10 июля по Киеву гроза, местами шквалы 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко предупредила о дождях на западе страны и жару на юге и востоке на протяжении недели.

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