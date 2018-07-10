Координатору С14 Мазуру объявили подозрение за погром лагеря ромов

10 июля, 2018, 22:44

Полиция Киева объявила подозрение координатору организации С14 Сергею Мазуру по факту погрома лагеря ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что Мазуру объявили подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 296 Уголовного кодекса (Хулиганство).

Речь идет о погроме лагеря ромов на Лысой горе 22 апреля 2018 года. В полиции рассказали, что следователи готовят представление в суд об избрании Мазуру меры пресечения.