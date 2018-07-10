Количество велосипедистов в Киеве выросло на 40%

10 июля, 2018, 20:35

Согласно результатов последнего подсчета, велосипедистов в Киеве стало на 40% больше

Об этом сообщает Ассоциация велосипедистов Киева.

В будний и выходной на улицах Киева было зафиксировано на 40% и на 32% соответственно больше велосипедистов, чем весной 2017 года.

Весной 2018 на основных перекрестках Киева было насчитано 2918 велосипедистов в будний день и 2854 велосипедистов в выходной день. Это максимальное количество за всю историю подсчета, начиная с 2014 года.

Если сравнить это с прошлым годом, то динамика положительная в оба дня: в будний день количество велосипедистов, которые проехали на 20 точках, выросло на 40% (с 2082 до 2918), а в выходной - на 32% (с 2157 до 2854 ).

"40% прироста - это абсолютный рекорд для буднего дня и рекорд прироста за 5 лет подсчета велосипедистов в Киеве. Однако, можно предположить, что отчасти такой всплеск произошел из-за других факторов, в частности погодных. Ведь конец мая был в Киеве очень теплым и солнечным - в конце месяца, когда мы проводили подсчет, температура поднималась до +20-25°С”, - комментируют данные в Ассоциации велосипедистов Киева.

Весной в будний день на точках подсчета было замечено 14% женщин и 86% мужчин, в выходной день женщин стало традиционно больше – 21% среди всех пользователей велосипеда, а мужчин, соответственно, 79%.