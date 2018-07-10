Какие виды предпринимательства самые популярные. Данные Opendatabot

10 июля, 2018, 16:39

Большинство юридических лиц при регистрации выбирают основным видом деятельности оптовую торговлю

Об этом сообщает пресс-служба платформы Opendatabot.

"Утверждение о том, что основной вид бизнеса в Украине - это торговля, вряд ли кого-то удивит. Такая ситуация типична не только для нашей страны, но и для многих других. Большинство юридических лиц при регистрации выбирают основным видом деятельности оптовую торговлю. Тогда как большинство физлиц-предпринимателей - розничную”, - говорится в сообщении.

Так, в 2018 году в сфере оптовой торговли (кроме торговли транспортными средствами) за полгода зарегистрировалось почти 12 тысяч юридических лиц, то есть каждое третье предприятие. А розничной торговлей решили заниматься только 880 юрлиц, то есть менее 2,5% новых предприятий.

"Если сравнивать с прошлыми годами, то можно констатировать, что процент предприятий оптовой торговли растет: в 2018 году "оптовиков" было зарегистрировано уже 33,45% от общего числа компаний”, - добавляет пресс-служба.

В то же время у физлиц-предпринимателей основным видом деятельности на протяжении многих лет остается именно розничная торговля. Доля занятых в этой сфере предпринимателей составляет 30-36%.