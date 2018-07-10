Какая еда самая эффективная для похудения. Ученые уже знают

10 июля, 2018, 12:42

Ученые провели исследование, в котором выяснили, какая еда лучше всего поможет похудеть

Об этом пишут на сайте NDTV.

Ученые провели исследование и определили, что лучшим помощником в похудении является суп. Это блюдо особенно полезно тем, кто страдает ожирением.

Постоянное потребление насыщенных жирами продуктов, в частности, сливочного масла, сыра и мяса, возникает "замок" в мозге, из-за которого человек не может изменить свое ежедневное меню.

По мнению ученых, суп может изменить мозг человека, так, что он начинает стремиться к здоровому питанию.

Также супы позволяют формировать пристрастие к вкусу умами – это японское слово, оно выражает специфический привкус высокобелковых веществ. Сюда также относят четыре других вкуса: сладкий, соленый, горький и кислый.

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Ключевой компонент умами - глутамат. Это пищевая добавка, которая усиливает вкусовые ощущения. Ее можно обнаружить почти во всех продуктах питания. Особенно много глутамата в белковой пище, к примеру, в молочных изделиях, рыбе и мясе.

"Во многих культурах принято употреблять бульоны перед приемом пищи, – говорят авторы исследования. Людям, которым угрожает ожирение, стоит есть супы со вкусом умами. Впоследствии они помогают формировать правильное отношение к еде”, – рассказали ученые.

Напомним, американские ученые обнаружили, что жара и острая пища в сочетании с физическими упражнениями помогают сбросить лишние килограммы.