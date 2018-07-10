Как украинцы обвалили рейтинг ФИФА в Facebook: реакция иностранных СМИ

10 июля, 2018, 21:40

Международное информационное агентство Reuters написало о "разъяренных украинских фанатах", которые засыпали комментариями страницу ФИФА в Facebook

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Украинские болельщики заполонили Facebook страницу ФИФА, оставив свыше 158 тысяч комментариев, большинство из которых содержали фразу "Слава Украине", после того, как ФИФА оштрафовала хорватского футболиста за видео, где он сказал этот же лозунг", - написало Reuters.

Далее автор отмечает, что ФИФА убрала свой рейтинг со страницы в Facebook и то, что организация отказалась комментировать инцидент с украинскими болельщиками.

Впоследствии историю от Reuters распространили другие международные издания, среди которых NY Times, ESPN и EuroNews.

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