Как отвыкнуть от смартфона. 4 полезных совета Супрун

10 июля, 2018, 11:03

Глава МЗ Ульяна Супрун составила список советов, которые помогут уменьшить время пользования телефоном

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Врач рассказывает, что чрезмерное использование телефонов меняет поведение человека пагубно влияет на здоровье. Существует специфический набор симптомов, как онемение пальцев или нарушение осанки. Они возникают у тех, кто не отрывается от телефона часами.

Также возрастают риски возникновения зависимости, нарушения сна и появления депрессии. Поэтому Ульяна Супрун собрала несколько советов о том, как избавиться от зависимости от смартфона.

Не используйте телефон как будильник и часы

Из-за того, что телефон находится рядом с кроватью, появляется соблазн сразу отвечать на не очень важные сообщения или просматривать статус в социальных сетях. Поэтому лучше заменить телефон на обычный будильник, и по возможности даже не оставлять телефон в комнате, где вы спите.

То же самое касается и часов. Лучше иметь часы на руке, чем постоянно проверять время на телефоне. В таком случае вероятность, что вы будете отвлекаться, уменьшается.

Отключайте уведомления

Извещения очень часто отвлекают внимание. Настройте оповещения наиболее оптимальным образом, например, выключайте их в рабочее время или просто уберите звук.

Определите время, когда вообще не будете касаться телефона

Телефон обычно не нужен за обеденным столом, в ванной комнате или во время просмотра фильма или чтения книги. Поэтому планируйте перерывы от телефона в это время, например, оставляйте его в другой комнате.

Удалите приложения и профили в социальных сетях, которыми давно не пользуетесь

Это поможет сохранить ваше время и не отвлекать внимание на лишние уведомления и звуковые сигналы. Помните, гигиена телефона так же важна, как и чистота рук.