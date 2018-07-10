ГПУ завершила расследование в отношении экс-мэра Харькова Добкина, которого обвиняют в захвате земли
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
"Главным следственным управлением процессуального руководства прокуроров ГПУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего харьковского городского главы Михаила Добкина в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч, 5 ст. 27 ч, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч, 2 ст. 28, ч, 2 ст. 364 УК Украины, его бывшего заместителя - директора Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета и бывшего начальника управления градостроительства и архитектуры - главного архитектора города Харькова - ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК Украины, бывшего начальника управления земельных отношений Харьковского городского совета - ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК Украины, представителей обслуживающего кооператива и потребительского общества - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины", - написала Сарган.
ГПУ утверждает, что Добкин, его заместитель - директор Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета, начальник управления градостроительства и архитектуры - главный архитектор города Харькова, начальник управления земельных отношений Харьковского городского совета, злоупотребляя своим положением по предварительному сговору, действуя в интересах учредителей обслуживающего кооператива и потребительского общества, способствовали последним в незаконном завладении мошенническим путем земельными участками на территории Харькова.
"Таким образом, представители обслуживающего кооператива и потребительского общества при пособничестве вышеупомянутых служебных лиц Харьковского городского совета завладели земельными участками на территории г. Харькова общей площадью более 74 га, чем повлекли убытки территориальной общине г. Харькова на общую сумму свыше 230 млн грн, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан", - отмечает Сарган.
- Напомним, ГПУ подозревает Добкина в земельных махинациях на сумму 226 млн грн за времена его работы мэром Харькова.
- 13 июля парламент большинством голосов разрешил лишение Добкина депутатской неприкосновенности, его задержание и арест.
- Суд избрал Добкину меру пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью внести залог в размере 50 миллионов гривень. Несмотря на это, нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский внес за него часть залога – 30 миллионов гривень. Другие 20 миллионов залога заплатил бывший вице-премьер-министр Борис Колесников.
- В марте 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что ГПУ вскоре передаст дело Михаила Добкина в суд.
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