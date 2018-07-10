ГПУ завершила расследование в отношении экс-мэра Харькова Добкина, которого обвиняют в захвате земли

10 июля, 2018, 13:22

Генпрокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего городского главы Харькова, а ныне - народного депутата Михаила Добкина, которого вместе с другими харьковскими чиновниками подозревают в содействии незаконному присвоению городской земли

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Главным следственным управлением процессуального руководства прокуроров ГПУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего харьковского городского главы Михаила Добкина в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч, 5 ст. 27 ч, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч, 2 ст. 28, ч, 2 ст. 364 УК Украины, его бывшего заместителя - директора Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета и бывшего начальника управления градостроительства и архитектуры - главного архитектора города Харькова - ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК Украины, бывшего начальника управления земельных отношений Харьковского городского совета - ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК Украины, представителей обслуживающего кооператива и потребительского общества - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины", - написала Сарган.

ГПУ утверждает, что Добкин, его заместитель - директор Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета, начальник управления градостроительства и архитектуры - главный архитектор города Харькова, начальник управления земельных отношений Харьковского городского совета, злоупотребляя своим положением по предварительному сговору, действуя в интересах учредителей обслуживающего кооператива и потребительского общества, способствовали последним в незаконном завладении мошенническим путем земельными участками на территории Харькова.

"Таким образом, представители обслуживающего кооператива и потребительского общества при пособничестве вышеупомянутых служебных лиц Харьковского городского совета завладели земельными участками на территории г. Харькова общей площадью более 74 га, чем повлекли убытки территориальной общине г. Харькова на общую сумму свыше 230 млн грн, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан", - отмечает Сарган.