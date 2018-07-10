ГПУ подозревает "казака ЛНР" в убийстве 20 гражданских на Луганщине

10 июля, 2018, 14:29

Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении одному из руководителей подразделения артиллерии так называемого "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка им. М. Платова "ЛНВ" за обстрелы гражданского населения

Об этом сообщает сайт ГПУ.

В ходе досудебного расследования установили, что мужчина по предварительному сговору с руководителями террористической организации "ЛНР", представителями власти и Вооруженных Сил РФ в течение января-августа 2015 года организовал и осуществил проведение артиллерийских обстрелов по территории Попасной и Попаснянского района Луганщины.

На то время там находилось лишь гражданское население. Населенные пункты обстреливали с применением тяжелого артиллерийского вооружения и боеприпасов, что привело к гибели людей, повреждению и разрушению жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры.

В результате преступных действий погибло 20 гражданских, получили телесные повреждения разной степени тяжести 21 человек, повреждены и разрушены 62 жилых дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Злоумышленника обвиняют по ч.2,3 ст.258 (террористический акт), ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

За совершение указанных преступлений предусмотрен максимальный срок наказания в виде пожизненного лишения свободы.