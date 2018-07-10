ФИФА может дисквалифицировать хорвата Виду с ЧМ-2018
Об этом сообщает BBC.
Информацию, о том, что ФИФА рассматривает второй ролик с участием хорватского футболиста Домагоя Виды, сообщили в самой организации.
На видео обнародованном 9 июля Вида после матча с Россией пьет пиво вместе с Ивицой Оличем - одним из ассистентов главного тренера сборной Хорватии Златко Далича. Он снова выкрикивает "Слава Украине!" и произносит фразу "Белград горе", что дословно означает "Белград горит". Футболист сразу же объясняет, что имеет в виду киевский ресторан "Белград" и передает привет его владельцу Йовану, после чего подхватывает песню "Kafana je moja sudbina" (таверна - это моя судьба).
На этот раз внимание чиновников привлекла фраза "Белград горе", которая также может быть рассмотрена, как политически мотивированная.
- Ранее Хорватский футбольный союз отправил из России домой Огнена Вукоевича, который занимался в сборной своей страны сбором информации относительно соперников, за видео в котором он вместе с другим экс-динамовцем Домагоем Видой поддержал Украины.
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ФИФА за это видео вынесла Виде предупреждение, а Вукоевича оштрафовала на 12,8 тыс. евро.
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Украинцы запустили флэш-моб в поддержку Вукоевича, в ходе которого планируют собрать хорвату указанную сумму.
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