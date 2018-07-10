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ФИФА может дисквалифицировать хорвата Виду с ЧМ-2018


фото: facebook
ФИФА изучает второй ролик с хорватом Домагоем Видой, снятый после победы над Россией на чемпионате мира

Об этом сообщает BBC.

Информацию, о том, что ФИФА рассматривает второй ролик с участием хорватского футболиста Домагоя Виды, сообщили в самой организации.

На видео обнародованном 9 июля Вида после матча с Россией пьет пиво вместе с Ивицой Оличем - одним из ассистентов главного тренера сборной Хорватии Златко Далича. Он снова выкрикивает "Слава Украине!" и произносит фразу "Белград горе", что дословно означает "Белград горит". Футболист сразу же объясняет, что имеет в виду киевский ресторан "Белград" и передает привет его владельцу Йовану, после чего подхватывает песню "Kafana je moja sudbina" (таверна - это моя судьба).

На этот раз внимание чиновников привлекла фраза "Белград горе", которая также может быть рассмотрена, как политически мотивированная.

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