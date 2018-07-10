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FIFA спрятали свой рейтинг со страницы в Facebook после флешмоба украинцев

Международная федерация футбола (ФИФА) убрала со страницы в Facebook возможность оставлять отзывы об организации из-за обваленного украинцами рейтинга

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После флешмоба украинцев, в результате которого рейтинг страницы Международной федерации футбола в Facebook упал до 1,5 звезд из 5 возможных, организация закрыла возможность оставлять отзыв.

В частности, теперь отсутствует рубрика "Отзывы" и возможность рейтингования.

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