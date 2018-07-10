FIFA спрятали свой рейтинг со страницы в Facebook после флешмоба украинцев
10 июля, 2018, 15:56
Международная федерация футбола (ФИФА) убрала со страницы в Facebook возможность оставлять отзывы об организации из-за обваленного украинцами рейтинга
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После флешмоба украинцев, в результате которого рейтинг страницы Международной федерации футбола в Facebook упал до 1,5 звезд из 5 возможных, организация закрыла возможность оставлять отзыв.
В частности, теперь отсутствует рубрика "Отзывы" и возможность рейтингования.
- Напомним, Огнен Вукоевич и Домагой Вида посвятили победу сборной Хорватии над Россией на чемпионате мира киевскому "Динамо" и Украине.
- ФИФА вынесло Виде предупреждение за выкрик "Слава Украине!", который футболист выложил в сеть.
- Бывшего футболиста "Динамо" Огнена Вукоевича погнали с должности скаута сборной Хорватии за слова в поддержку Украины.
- 9 июля украинцы обвалили рейтинг страницы FIFA в Facebook: за день он опустился с 5 звезд до 1,5.
- 10 июля Facebook устроил тотальную проверку аккаунтов украинцев, которые приняли участие в обвале рейтинга страницы FIFA в соцсети.
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