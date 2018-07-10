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Экс-тренер Усика назвал фаворита боя украинца и Гассиева


фото: boxingnews.com.ua
Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир сделал прогноз на поединок украинца против россиянина Мурата Гассиева

Об этом сообщает "Трибуна".

Американский тренер заявил, что считает более высокими шансы на победу Александра Усика.

"Совсем не важно, где боксировать - в Москве или на Луне. После гонга в ринге останутся только Усик, Гассиев и рефери. Я считаю Александра фаворитом этого боя. Навыки Усика и его возможности позволяют утверждать, что он очень крепкий боец. У него не будет проблем победить и он будет главным претендентом на победу в этом бою. С моей точки зрения, весь мир будет смотреть этот бой. Все будут смотреть на ринг, независимо от того, что скажет Россия", - сказал Башир.

  • Джеймс Али Башир привел Александра Усика к чемпионскому титулу, однако в начале 2017 года прекратил сотрудничество с украинцем из-за конфликта с его менеджером Эгисом Климасом.
  • Сейчас Александр Усик ведет подготовку к финальному бою во Всемирной боксерской суперсерии, где его соперником 21 июля станет Мурат Гассиев.

  • Усик будет защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA в Гассиева.

  • Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что Усик перед поединком в Москве находится в сумасшедшей форме.

 

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