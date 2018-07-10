Экс-тренер Усика назвал фаворита боя украинца и Гассиева
Об этом сообщает "Трибуна".
Американский тренер заявил, что считает более высокими шансы на победу Александра Усика.
"Совсем не важно, где боксировать - в Москве или на Луне. После гонга в ринге останутся только Усик, Гассиев и рефери. Я считаю Александра фаворитом этого боя. Навыки Усика и его возможности позволяют утверждать, что он очень крепкий боец. У него не будет проблем победить и он будет главным претендентом на победу в этом бою. С моей точки зрения, весь мир будет смотреть этот бой. Все будут смотреть на ринг, независимо от того, что скажет Россия", - сказал Башир.
- Джеймс Али Башир привел Александра Усика к чемпионскому титулу, однако в начале 2017 года прекратил сотрудничество с украинцем из-за конфликта с его менеджером Эгисом Климасом.
- Сейчас Александр Усик ведет подготовку к финальному бою во Всемирной боксерской суперсерии, где его соперником 21 июля станет Мурат Гассиев.
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Усик будет защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA в Гассиева.
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Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что Усик перед поединком в Москве находится в сумасшедшей форме.
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