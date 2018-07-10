Экс-тренер Усика назвал фаворита боя украинца и Гассиева

10 июля, 2018, 15:53

Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир сделал прогноз на поединок украинца против россиянина Мурата Гассиева

Об этом сообщает "Трибуна".

Американский тренер заявил, что считает более высокими шансы на победу Александра Усика.

"Совсем не важно, где боксировать - в Москве или на Луне. После гонга в ринге останутся только Усик, Гассиев и рефери. Я считаю Александра фаворитом этого боя. Навыки Усика и его возможности позволяют утверждать, что он очень крепкий боец. У него не будет проблем победить и он будет главным претендентом на победу в этом бою. С моей точки зрения, весь мир будет смотреть этот бой. Все будут смотреть на ринг, независимо от того, что скажет Россия", - сказал Башир.