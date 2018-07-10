Экс-боевик рассказал, как убили гражданского, который случайно заехал на позиции "ДНР"

10 июля, 2018, 21:31

Российские боевики на Донбассе убивают мирных жителей, которые случайно оказались на линии фронта, на позициях “ДНР/ЛНР”

Об этом бывший боевик "ДНР", участник программы СБУ "Тебя ждут дома" Владимир Бакланов сообщил в интервью "Прямой".

"Есть такой военнослужащий, "Грамм" или "Кипиш" позывной. Он является военным преступником. Это заместитель командира второго мотострелкового батальона пятой бригады. Он дал команду в 2014 году сжечь тело гражданского человека, который погиб от пуль "ДНР". Это уже преступление войны. И сын потом очень долго искал своего отца, показывал фотографии на позициях", - рассказал он.

Бакланов пояснил, что этот мужчина случайно оказался на позициях, заехав туда на мотоцикле.

По словам экс-боевика, "Кипиш" участвовал в инсценировке нападения на медицинскую машину под Докучаевском.

"Там был обстрел, конечно, но не такой. Это просто был фейк уже - в том виде, как сделан он был тогда и показан по всем каналам в "ДНР", что машина была обстреляна. Этот человек занимается поборами в армии "ДНР". Из тех, кто "самовольно оставили часть", деньги идут половина на половину - то есть половина ему в карман, а половина остается", - отметил Бакланов.

По его словам, он не знает, почему в "ДНР"/"ЛНР" убивают своих военнослужащих.

"Проводилось расследование. Но мне дали ответ: ваши сведения не подтвердились. Но при этом дело не закрыто. И человека нет. В какой армии такое может быть? Только в советской, наверное, и русской еще. А армия "ДНР" - это копия", - добавил он.

На вопрос о том, кто обстреливал Донецк, Бакланов ответил, что пушки "ДНР" находятся в Донецке и стоят в жилых кварталах.