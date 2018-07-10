Джордж Клуни попал в ДТП на мотоцикле в Италии

10 июля, 2018, 15:09

Голливудский актер Джордж Клуни попал в ДТП на острове Сардиния в Италии на своем мотоцикле

Об этом пишет The Daily Mail.

Клуни ехал по дороге на мопеде и столкнулся с автомобилем Mercedes неподалеку от отеля Ollastu.

По информации СМИ, водитель Mercedes резко совершил маневр на дороге. Джордж Клуни не смог избежать столкновения и вероятно влетел в лобовое стекло машины.

Актера доставили в госпиталь Ивана и Павла в городе Ольбия. Он получил травмы таза, рук и ног.

За Джорджем в госпиталь проехала его жена Амаль. Спустя несколько часов обследование звездная пара покинула больницу.