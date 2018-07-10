 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Джордж Клуни попал в ДТП на мотоцикле в Италии

Голливудский актер Джордж Клуни попал в ДТП на острове Сардиния в Италии на своем мотоцикле

Об этом пишет The Daily Mail.

Клуни ехал по дороге на мопеде и столкнулся с автомобилем Mercedes неподалеку от отеля Ollastu.

По информации СМИ, водитель Mercedes резко совершил маневр на дороге. Джордж Клуни не смог избежать столкновения и вероятно влетел в лобовое стекло машины.

Актера доставили в госпиталь Ивана и Павла в городе Ольбия. Он получил травмы таза, рук и ног.

За Джорджем в госпиталь проехала его жена Амаль. Спустя несколько часов обследование звездная пара покинула больницу.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 июля, 2018 вторник

больше новостей

10 июля, 2018 вторник

9 июля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать