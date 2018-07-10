Депутат горсовета Черкасс обвинил мэра в избиении
Об этом Радуцкий написал в Facebook, выложив фото избитого лица.
"Сегодня окончательно сделал вывод о принадлежности мэра города Бондаренко к криминалитету. С депутатами городского совета Николаем Мырзой и Русланом Зарей зашли к нему в кабинет, чтобы узнать о продлении сессии. Более 500 вопросов на рассмотрении. Но в ответ получил кулаком в лицо от городского главы Бондаренко. Поведение городского главы считаю неадекватным", - написал Радуцкий.
В то же время Анатолий Бондаренко в Facebook опроверг избиение депутата.
"Утром в кабинет городского главы посетила троица депутатов горсовета - Радуцкий, Заря и Мирза и пытались любыми способами спровоцировать драку. Но у них ничего не получилось. Поэтому официально заявляю, что Радуцкого не бил. И любая информация по этому поводу от него - это очередная ложь. бандитскими методами политические вопросы не решают. Я противник такого подхода", - написал Бондаренко.
Анатолий Бондаренко с марта 2010 года возглавляет областную организацию ВО "Батькивщина", с ноября 2015 работает мэром Черкасс.
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