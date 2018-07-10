Число жертв ливней в Японии возросло до 156 человек
Об этом сообщает агентство AFP.
От безысходности люди влезали на крыши домов, ожидая помощи спасателей.
"Спасатели провели обыски в домах во вторник с малой надеждой найти выживших после ужасных наводнений и оползней, которые унесли жизни 156 человек", - говорится в сообщении.
На данный момент уже ливни, которые начались на прошлой неделе, отступили. В некоторых городах наводнения охватывали целые районы одновременно. Спасатели пытались обойти каждый дом, чтобы выяснить, остались ли в них люди.
Сообщается, что пожилые люди имели самый большой риск пострадать, потому что физически не могли скрыться от внезапной стихии.
Напомним, на центральные и юго-западные районы Японии с 5 июля обрушились сильные ливни. По метеопрогнозам, дожди могут продолжиться. Наиболее пострадавшими считаются регионы вокруг Хиросимы, в которых много населенных пунктов затопило и случились оползни. По данным телеканала NHK, только там погибли 39 человек.
По данным властей страны, в спасательных акциях задействовано 54 тысячи человек, в том числе солдаты и полицейские.
По информации от 7 июля, число погибших достигало 49 человек. По данным от 9 июля, погибших было 100.
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