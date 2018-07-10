Число жертв ливней в Японии возросло до 156 человек

10 июля, 2018, 13:41

В Японии из-за наводнения и оползней в результате сильных ливней погибли по меньшей мере 156 человек

Об этом сообщает агентство AFP.

От безысходности люди влезали на крыши домов, ожидая помощи спасателей.

"Спасатели провели обыски в домах во вторник с малой надеждой найти выживших после ужасных наводнений и оползней, которые унесли жизни 156 человек", - говорится в сообщении.

На данный момент уже ливни, которые начались на прошлой неделе, отступили. В некоторых городах наводнения охватывали целые районы одновременно. Спасатели пытались обойти каждый дом, чтобы выяснить, остались ли в них люди.

Сообщается, что пожилые люди имели самый большой риск пострадать, потому что физически не могли скрыться от внезапной стихии.

Напомним, на центральные и юго-западные районы Японии с 5 июля обрушились сильные ливни. По метеопрогнозам, дожди могут продолжиться. Наиболее пострадавшими считаются регионы вокруг Хиросимы, в которых много населенных пунктов затопило и случились оползни. По данным телеканала NHK, только там погибли 39 человек.

По данным властей страны, в спасательных акциях задействовано 54 тысячи человек, в том числе солдаты и полицейские.

По информации от 7 июля, число погибших достигало 49 человек. По данным от 9 июля, погибших было 100.