Атака российского бизнеса на МЭРТ угрожает обороноспособности Украины - эксперт
Об этом заявил руководитель компании "Инфоиндустрия" Дмитрий Гордейчук.
По его словам, невзирая на войну с Россией, "металлургическое лобби в Украине стремится покупать российскую серную кислоту. Импортируемая кислота стоит дешево, потому что есть отходами производства в России и Беларуси. А Украина стала полигоном для утилизации этого экологически опасного товара".
"Российские производители и их украинские партнеры продолжают пополнять бюджет России, тогда как отечественные мощности по производству кислоты оказались под угрозой полной остановки. Россияне развернули в Украине бурную пиар-кампанию в защиту своих интересов. К ней привлечены и некоторые украинские чиновники - в частности, из Антимонопольного комитета и государственной регуляторной службы. При этом металлургическое лобби распространяет в СМИ апокалиптические "страшилки" о падении экономики, чтобы оправдать бизнес со страной-агрессором", - рассказал эксперт.
"Более того, началась информационная атака на украинское Министерство экономического развития и торговли, которое стало преградой для российского импорта. МЭРТ отреагировало на обращение украинских производителей о защите внутреннего рынка и установил квоты на импорт кислоты в течение 3-х лет", - напомнил Гордейчук.
По его словам, в условиях войны попытки российского бизнеса знищитить украинского производителя и поставить цели отрасли в зависимость от российского импорта опасны. Это прямо касается обороноспособности нашего государства. Ведь серная кислота необходима для добычи и обогащения урановой руды и изготовления взрывчатки и боеприпасов.
Эксперт предположил, что этот вопрос может быть винесен на рассмотрение в Раде национальной безопасности и обороны Украины, поскольку он затрагивает нашу обороноспособность.
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