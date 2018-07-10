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14 раненых на Донбассе украинских военных отправили на лечение в Германию

Во вторник, 10 июля, 14 украинских военных, которые получили ранения в результате боевых действий на Донбассе, улетели в Берлин на лечение

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Самолетом из Украины улетали раненые военнослужащие ВСУ, которые на востоке мужественно защищали территорию нашего государства, отражая нападения российско-террористических войск. Пограничный контроль осуществлялся в отношении 14 украинских защитников. Все они имели разные степени ранения. Из Киева военные улетели в Берлин. В Федеративной Республике Германия раненые герои пройдут необходимый для восстановления здоровья курс лечения", - говорится в сообщении.

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