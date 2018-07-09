Зозуля продлил контракт с испанским "Альбасете"
9 июля, 2018, 20:19
Испанский "Альбасете" объявил о продлении сотрудничества с Романом Зозулей
Украинский форвард продлил контракт с клубом еще на год, сообщает официальный сайт Альбасете.
В сезоне 2017/18 Роман Зозуля провел 30 матчей в различных турнирах за Альбасете, в которых забил 9 мячей и сделал 3 голевые передачи.
28-летний воспитанник киевского "Динамо" в составе сборной Украины провел 32 матча и забил 4 гола.
- В 2017 году леворадикальные ультрас испанского клуба "Райо Вальекано" заблокировали трансфер Романа Зозули, обвинив его в неонацистских взглядах за помощь украинским военным.
- Позже выяснилось, что некоторые фаны этого мадридского клуба воевали против Украины на Донбассе на стороне российских вооруженных группировок.
- Роман Зозуля после начала российской агрессии против Украины активно занимался волонтерской деятельностью и основал благотворительный фонд "Народная армия".
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