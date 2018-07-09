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Зозуля продлил контракт с испанским "Альбасете"

Испанский "Альбасете" объявил о продлении сотрудничества с Романом Зозулей

Украинский форвард продлил контракт с клубом еще на год, сообщает официальный сайт Альбасете.

В сезоне 2017/18 Роман Зозуля провел 30 матчей в различных турнирах за Альбасете, в которых забил 9 мячей и сделал 3 голевые передачи.

28-летний воспитанник киевского "Динамо" в составе сборной Украины провел 32 матча и забил 4 гола.

  • В 2017 году леворадикальные ультрас испанского клуба "Райо Вальекано" заблокировали трансфер Романа Зозули, обвинив его в неонацистских взглядах за помощь украинским военным.
  • Позже выяснилось, что некоторые фаны этого мадридского клуба воевали против Украины на Донбассе на стороне российских вооруженных группировок.
  • Роман Зозуля после начала российской агрессии против Украины активно занимался волонтерской деятельностью и основал благотворительный фонд "Народная армия".

 

 

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