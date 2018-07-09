Зозуля продлил контракт с испанским "Альбасете"

9 июля, 2018, 20:19

Испанский "Альбасете" объявил о продлении сотрудничества с Романом Зозулей

Украинский форвард продлил контракт с клубом еще на год, сообщает официальный сайт Альбасете.

В сезоне 2017/18 Роман Зозуля провел 30 матчей в различных турнирах за Альбасете, в которых забил 9 мячей и сделал 3 голевые передачи.

28-летний воспитанник киевского "Динамо" в составе сборной Украины провел 32 матча и забил 4 гола.