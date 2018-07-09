Жители Тернополя предлагают отдать Маску здание текстильной фабрики под Gigafactory

9 июля, 2018, 16:31

На сайте E-dem.in.ua жители Тернополя запустили петицию-предложение о возможности строительства завода по выпуску аккумуляторов Tesla Gigafactory

Об этом сообщает издание ITC.ua.

Сейчас петиция собрала 312 подписей из 300 необходимых. То есть, теперь власть Тернополя должна ее обязательно рассмотреть в течение 30 дней.

"Компания Тесла ищет земельный участок в Европе для строительства третьей Гигафабрики. Поэтому предлагаю связаться с Теслой и предложить им такое огромное здание как Текстерно, или же выделить земельный участок для строительства с нуля", - говорится в петиции.

Автор петиции Роман Кульчицкий приводит несколько очевидных доказательств в пользу инициативы - новые рабочие места, увеличение доходов в бюджет, рост туристической привлекательности и развитие транспортной инфраструктуры.