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Жители Тернополя предлагают отдать Маску здание текстильной фабрики под Gigafactory

На сайте E-dem.in.ua жители Тернополя запустили петицию-предложение о возможности строительства завода по выпуску аккумуляторов Tesla Gigafactory

Об этом сообщает издание ITC.ua.

Сейчас петиция собрала 312 подписей из 300 необходимых. То есть, теперь власть Тернополя должна ее обязательно рассмотреть в течение 30 дней.

"Компания Тесла ищет земельный участок в Европе для строительства третьей Гигафабрики. Поэтому предлагаю связаться с Теслой и предложить им такое огромное здание как Текстерно, или же выделить земельный участок для строительства с нуля", - говорится в петиции.

Автор петиции Роман Кульчицкий приводит несколько очевидных доказательств в пользу инициативы - новые рабочие места, увеличение доходов в бюджет, рост туристической привлекательности и развитие транспортной инфраструктуры.

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