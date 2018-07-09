Завербованного российскими спецслужбами майора осудили на 14 лет

9 июля, 2018, 19:39

Суд признал завербованного спецслужбами России экс-офицера военкомата виновным и приговорил его к 14 годам лишения свободы

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

С началом российской агрессии в 2014 году майор запаса Вооруженных Сил Украины переехал на постоянное место жительства в РФ. Там его завербовали кадровые сотрудники российской военной разведки. От своего куратора из России злоумышленник получил задание вернуться в Украину для вербовки военнослужащего ВСУ.

Он должен был организовать сбор и передачу российской разведке сведений о проведении мобилизации сил АТО в Донецкой области, перечень, структуры и дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины, состоянии боевой и мобилизационной готовности войск оперативного командования "Запад", имеющие государственную тайну.

Предатель попытался завербовать одного из военных офицеров. Оперативники спецслужбы задержали бывшего заместителя военного комиссара в октябре 2016 года в поселке Корец на Ровенщине во время попытки получить от украинского военнослужащего за денежное вознаграждение секретные документы по боевой и мобилизационной готовности войск ОК "Запад".

Суд признал предателя виновным в совершении преступления по статье "Государственная измена" и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, а также лишил воинского звания "майор".