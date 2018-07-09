За время оккупации Крыма выбросы вредных веществ в атмосферу увеличились втрое, - эколог

9 июля, 2018, 12:38

В период с 2014 года по 2017 на территории Крыма выброс загрязняющих веществ в воздух вырос втрое

Об этом сообщила крымский эколог Маргарита Литвиненко, передает Радио Свобода.

"С 2014-го по 2017-й выброс загрязняющих веществ увеличился в три раза, только теперь источники загрязнения – мобильные газотурбинные станции, предназначенные для борьбы с блекаутом. Они дают 44% выбросов... Табуны автомобилей приехали на низкокачественном горючем и ездят по центру в Севастополе, Симферополе", – отметила эколог.

Литвиненко также добавила, что большую роль в этой экологической ситуации играют свалки, которые, по словам специалиста, трудно назвать полигонами.