За время оккупации Крыма выбросы вредных веществ в атмосферу увеличились втрое, - эколог
9 июля, 2018, 12:38
В период с 2014 года по 2017 на территории Крыма выброс загрязняющих веществ в воздух вырос втрое
Об этом сообщила крымский эколог Маргарита Литвиненко, передает Радио Свобода.
"С 2014-го по 2017-й выброс загрязняющих веществ увеличился в три раза, только теперь источники загрязнения – мобильные газотурбинные станции, предназначенные для борьбы с блекаутом. Они дают 44% выбросов... Табуны автомобилей приехали на низкокачественном горючем и ездят по центру в Севастополе, Симферополе", – отметила эколог.
Литвиненко также добавила, что большую роль в этой экологической ситуации играют свалки, которые, по словам специалиста, трудно назвать полигонами.
- Напомним, ранее эксперты сообщали, что строительство моста через Керченский пролив повлекло за собой экологическое загрязнение значительной части Украины и нанесло вред полуострову Тузла.
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