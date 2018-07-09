За посещение "Тоннеля любви" на Ривненщине придется платить

9 июля, 2018, 09:38

С 16 июля въезд в популярной туристической зоны отдыха "Тоннель любви", находится возле поселка Клевань Ривненской области, будет платным

Об этом говорится на сайте Клеванськой Громады.

За въезд транспортом пассажировместимостью от 1 до 5 человек необходимо будет платить 20 гривен, а вместимостью от 6 до 20 человек - 50 гривен.

Въехать в туристическую зону на автобусе (вместимостью от 21 и более человек) будет стоить 100 гривен.

Но пешком, или на велосипеде можно будет посетить "Туннель любви" бесплатно. Также, свободно смогут входить участники АТО.

Тоннель любви - памятник природы местного значения. Расположен возле поселка Клевань в Ривненской области, на отрезке железнодорожного пути, ведущего от Клевани к поселку Оржев. Представляет собой ботанический феномен - зеленый тоннель в лесном массиве длиной около 4 км, созданный зарослями деревьев и кустов, сплевшимися между собой в виде арки. Промышленный поезд проходит по этому пути трижды в сутки.

Тоннель - место паломничества туристов и влюбленных пар. Существует туристическая легенда, что если влюбленная пара, пройдя через туннель, загадает желание, то это желание исполнится.