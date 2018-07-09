Из Украины в Россию пытались вывезти старинные книги и швейную машинку

9 июля, 2018, 08:08

Сумские пограничники в пункте пропуска "Катериновка" в автомобиле российской регистрации, в багажнике обнаружили две старинные книги

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Обнаруженными книгами оказались Первоначальные старцы "Гефсиманскаго скита" и "Обличеніе на книгу Фаррара, именуемую "Жизнь Іисуса Христа" 1881 и 1899 годов издания.

Кроме того, во время контроля в пункте пропуска "Рыжовка" пограничники этого же отряда обнаружили в салоне авто ВАЗ швейную машину "Singer" 1909 года изготовления. Со старинным предметом наш соотечественник направлялся также на выезд в РФ.

Сейчас все обнаруженные предметы, которые, вероятно, представляют историческую и культурную ценность, изъяты работниками фискальной службы. В отношении водителей составлены административные материалы.