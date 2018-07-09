Из пещеры в Таиланде достали уже четырех детей. Они здоровы, готовится спасение остальных

9 июля, 2018, 13:08

Власти Таиланда сообщают, что четверо спасенных из затопленной пещеры детей находятся в больнице, их состояние считают удовлетворительным

Об этом сообщает Радио Свобода.

Дети голодные, но их здоровью ничего не угрожает. Сейчас идут осмотры. Имена спасенных пока не называют. Также, к ним не пускают родных.

9 июля спасатели начали второй этап спасения детей из затопленной ливнями пещеры. В операции по спасению принимают участие дайверы со всего мира.

Четырех мальчиков спасли 8 июля. Их вывели в сопровождении двух спасателей-аквалангистов, каждого подводным путем. Трех сразу доставили в госпиталь на вертолете, еще одного увезли на машине скорой помощи.

Для того, чтобы начать выводить новую партию ребят, спасателям надо от 10 до 20 часов на подготовку, сообщил Наронгсак Осоттанакон, губернатор провинции Чианг-Рай. Это, в частности, касается необходимости заранее разместить на пути спасения запасные баллоны для дыхания.

Как сообщалось, 2 июля в Таиланде через девять дней после исчезновения в пещере Кхао Луанг обнаружены живыми все 12 подростков и их футбольный тренер. Сейчас с детьми, которых 9 суток искали в пещерах, находятся спасатели, медики и военные. Вывести найденных на поверхность не могут, поскольку сейчас вода очень сильная, а место для прохода очень узкое.

В операции по спасению пострадавших принимают участие украинские дайверы. В ходе операции погиб военно-морской дайвер.