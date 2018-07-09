Илон Маск показал мини-субмарину, которая поможет спасти детей из затопленной пещеры в Таиланде
Видео субмарины инженер распространил в своем Twitter.
Илон Маск пообещал отправить инженеров и технику для помощи спасателям, которые освобождают детей из затопленной пещеры в Таиланде.
"Инженеры SpaceX и Boring Co отправятся в Таиланд завтра, чтобы узнать, можем ли мы быть полезны правительству. Вероятно, есть много сложностей, которые трудно оценить, не находясь на месте", - говорится в сообщении.
До этого к предпринимателю с просьбой о помощи обратились пользователи Twitter. Потом сотрудники его компании SpaceX решили напрямую связаться с властями Таиланда.
Testing underwater in LA pool pic.twitter.com/CDO2mtjP2D— Elon Musk (@elonmusk) 8 июля 2018 г.
Впоследствии изобретатель поставил перед командой инженеров задачу разработать мини-субмарину задачей которой будет облегчить операцию по спасению детей.
Simulating maneuvering through a narrow passage pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ— Elon Musk (@elonmusk) 9 июля 2018 г.
В частности, средства должны были разработать таким образом, чтобы проходить узкие затопленные секторы пещеры, которые проплыть без акваланга и специальной подготовки крайне тяжело.
"Имитация маневрирования через узкий проход", - добавил Маск в сообщении где изображено, как субмарина преодолевает имитированный узкий проход.
Он надеется, что субмарина станет полезной в операции по спасению детей, если же нет, то, возможно, она понадобится в будущем.
8 июля 2018 г.
Напомним, в Таиланде нашли живыми 12 подростков, которые вместе со своим футбольным тренером девять дней назад пропали в пещерном комплексе.
Губернатор провинции, где пропали дети, сообщил об удачном завершении поисковой операции. Однако подростков пока не эвакуировали из пещеры. Спасатели отмечают, что нашли их и убедились, что все живы. Для их освобождения из пещер откачивают воду.
Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию.
Больше тысячи человек, в частности армия, полиция, волонтеры и специалисты из разных стран, принимали участие в спасательной операции. Поиски осложнялись затяжными дождями, затопившими пещеры. В связи с этим к операции привлекли аквалангистов.
Спасатели рассчитывали, что группе удалось спастись от наводнения, забравшись на одну из площадок в пещерах, куда не дошла вода.
Впоследствии стало известно, что один из спасателей-водолазов погиб после того, как доставил кислородные баллоны застрявшим подросткам. Он потерял сознание на обратном пути. Отмечалось, что уровень кислорода в части пещеры с детьми стало вызывать тревогу у спасателей. Аквалангисты готовятся протянуть к подросткам дополнительный воздушный шланг.
Среди аквалангистов-спасателей есть и украинцы. Об этом рассказал украинский дайвер Всеволод Коробов, который принимал участие в спасательной операции в Таиланде.
"Выяснилось, что у подразделения морских котиков, которое туда прибыло, нет достаточной подготовки. Наша команда помогала котикам, мы были группой поддержки для них", - сказал Коробов.
По словам водолаза, дети и тренер использовали пещеру как игровую площадку для приобретения навыков тимбилдинга.
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