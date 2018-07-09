9 июля, 2018, 16:00

Украинская власть ведет политику геноцида собственного народа, лишая людей рабочих мест и средств к существованию. Такую позицию высказал глава Социалистической партии Украины Илья Кива, выступая на митинге в поддержку химической промышленности на предприятии "ДнепроАзот" в городе Каменское Днепропетровской области, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии

"Меня учили защищать свою Родину и свой народ. В 2014 году, когда противник захватил часть нашей территории, я пошел добровольцем в числе первых. Но сегодня противник уничтожает нацию. Сегодня противник - это президент, который проводит политику геноцида собственного народа. Аграрная страна теряет собственные удобрения и начинает закупать их у страны-агрессора. Предприятия останавливаются, семьи остаются без дохода. Сегодня 4 тысячи сотрудников предприятия могут остаться без работы, без возможности кормить свои семьи. Ведется политика тридцатых годов, когда население вымирало от голода. Это преступная политика президента Порошенко. Сегодня вас лишили работы, а завтра будут лишать жизни", - сказал он.

Политик также заявил о восстановлении профсоюзного движения, которое, по его словам, позволит возродить украинскую промышленность.

"Мы создаем профсоюз промышленников для защиты интересов украинских рабочих. Это будет новое мощное движение, к которому присоединятся работники химической и угольной промышленности, металлурги. Ведь эти отрасли обворовывают. Я верю в единство профсоюзов. Не бойтесь власти - это они должны нас бояться. Ведь мы - едины, и в этом наша сила. Своим упорством и единством мы вырвем у преступного режима Право на труд. Мы сделаем нашу страну сильной и независимой, начиная с малого - со своих рабочих мест. Такие трудовые коллективы, как ваш, единственные, не разобщенные - смогут уничтожить антиукраинский режим. Нам нужно только начать и не дать себя разъединить", - заявил Илья Кива.

Глава СПУ призвал работников химической промышленности провести следующий митинг в Киеве, под стенами Кабинета министров.

"Мы можем долго говорить здесь, на митинге. Но нужно идти на Киев. Ведь именно там сидят упыри, которые пьют нашу кровь. Мы будем говорить с руководством Каменского, с руководством предприятия, чтобы они помогли организовать этот освободительный поход. Но даже если этого не произойдет, мы сделаем все, чтобы поход состоялся. Мы любим эту страну и будем за нее бороться. И мы не оставим шансов этому преступному режиму", - подчеркнул Кива.

В митинге на "ДнепроАзоте" приняли участие около 4 тысяч работников предприятия. Митингующие приняли резолюцию о проведении 11 июля следующего митинга в Киеве под стенами Кабинета министров. Ожидается, что в этом митинге примут участие более 5 тысяч человек.