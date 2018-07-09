Во Львове в квартире взорвалась граната, есть погибший

9 июля, 2018, 07:40

8 июля во Львове на улице Некрасова в жилом доме произошел взрыв, вследствие которого погиб мужчина

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, взрывотехники и представители других служб. Предварительно установлено, что в квартире взорвалась граната.

Вследствие этого на месте происшествия погиб мужчина и получила ранения женщина, находившаяся в помещении.

Пострадавшая, данные которой устанавливаются, доставлена в больницу, ей оказывается медицинская помощь. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.