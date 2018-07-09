Во Львове в квартире взорвалась граната, есть погибший
9 июля, 2018, 07:40
8 июля во Львове на улице Некрасова в жилом доме произошел взрыв, вследствие которого погиб мужчина
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, взрывотехники и представители других служб. Предварительно установлено, что в квартире взорвалась граната.
Вследствие этого на месте происшествия погиб мужчина и получила ранения женщина, находившаяся в помещении.
Пострадавшая, данные которой устанавливаются, доставлена в больницу, ей оказывается медицинская помощь. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
- Напомним, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне взорвался миномет, в результате чего трое военнослужащих 128-й (закарпатской) бригады погибли, еще 9 получили ранения.
- Кабмин наработает необходимые предложения, чтобы не допустить повторения таких инцидентов.
- Основной версией причин взрыва считают нарушение мер безопасности во время проведения учений.
- Президент Петр Порошенко запретил использовать во время учений такие минометы до завершения расследования.
- Трое из девяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
- Закарпатский областной военный комиссариат обнародовал имена военнослужащих ВСУ, погибших от взрыва миномета во время учений на Ривненщине.
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