В Иране девушку арестовали за танцы в Instagram. Соотечественники устроили флешмоб в ее поддержку
Видео танцев девушки есть в ее аккаунте.
В иранки Маяде более 40 тысяч подписчиков в Instagram. В своем аккаунте она показала видео, на котором танцует. За это ее арестовали.
Также она выступила в программе на государственном телевидении Ирана и признала, что нарушила моральные нормы. Вместе с ней арестовали еще нескольких человек.
Чтобы их поддержать, иранцы устроили флешмоб: они танцуют под разную музыку и показывают эти видео в своих Instagram-аккаунтах.
من اصولا عادت ندارم فیلم و عکس بذارم ولی امروز روز مهمیه. #برقص_تا_برقصیم #زود_باش_مائده #مائده_هژبری #رقص #شادي_حق_ماست #شاپرک_شجریزاده pic.twitter.com/Cczf1XTyaw— MM (@Marun_1) 8 июля 2018 г.
من یک زن ایرانی، یک پزشک، یک مادر و کاملا غیر سیاسی ام! من با مائده ها تا روز محقق شدن رویای آزادی میرقصم #مائده_هژبري #برقص_تا_برقصیم pic.twitter.com/0KN9TwcoFe— Razieh Irani (@RaziehI) 9 июля 2018 г.
ما که خیلی حرفهای نیستیم تو رقص ولی همین رو قبول کنین دیگه.— غریو (@Gharivv) 8 июля 2018 г.
#برقص_تا_برقصیم pic.twitter.com/EcRigHO8Zc
- По сообщениям, девушку отпустили под залог. Иранская полиция заявила, что хочет закрывать аккаунты в Instagram, которые используют миллионы иранцев
- Напомним, до клипа Ріаnобой на песню "Все, что тебя не убивает" в сети запустили флешмоб против жестокости. Пользователи рассказывали собственные истории из школьной жизни о жестокости одноклассников.
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