В Иране девушку арестовали за танцы в Instagram. Соотечественники устроили флешмоб в ее поддержку

9 июля, 2018, 15:34

Иранку Маяде Ходжабри арестовали за то, что она опубликовала видео с танцами в Instagram

Видео танцев девушки есть в ее аккаунте.

В иранки Маяде более 40 тысяч подписчиков в Instagram. В своем аккаунте она показала видео, на котором танцует. За это ее арестовали.

Также она выступила в программе на государственном телевидении Ирана и признала, что нарушила моральные нормы. Вместе с ней арестовали еще нескольких человек.

Чтобы их поддержать, иранцы устроили флешмоб: они танцуют под разную музыку и показывают эти видео в своих Instagram-аккаунтах.

من یک زن ایرانی، یک پزشک، یک مادر و کاملا غیر سیاسی ام! من با مائده ها تا روز محقق شدن رویای آزادی میرقصم #مائده_هژبري #برقص_تا_برقصیم pic.twitter.com/0KN9TwcoFe — Razieh Irani (@RaziehI) 9 июля 2018 г.

ما که خیلی حرفهای نیستیم تو رقص ولی همین رو قبول کنین دیگه.

#برقص_تا_برقصیم pic.twitter.com/EcRigHO8Zc — غریو (@Gharivv) 8 июля 2018 г.