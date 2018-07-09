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В Иране девушку арестовали за танцы в Instagram. Соотечественники устроили флешмоб в ее поддержку

Иранку Маяде Ходжабри арестовали за то, что она опубликовала видео с танцами в Instagram

Видео танцев девушки есть в ее аккаунте.

В иранки Маяде более 40 тысяч подписчиков в Instagram. В своем аккаунте она показала видео, на котором танцует. За это ее арестовали.

 

Также она выступила в программе на государственном телевидении Ирана и признала, что нарушила моральные нормы. Вместе с ней арестовали еще нескольких человек.

Чтобы их поддержать, иранцы устроили флешмоб: они танцуют под разную музыку и показывают эти видео в своих Instagram-аккаунтах.

 

 

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