В Украину через 18 лет вернулся уникальный черный аист
Об этом сообщает издание "Экспресс".
Орнитологи Шацкого национального природного парка в одну из камер зафиксировали в гнезде птенцов аиста. И когда ученые стали их кольцевать, обнаружили, что их мама уже имеет пластиковое кольцо.
"На сайте EURING (организация, координирующая кольцевания птиц в Европе) мы узнали, что пластиковые кольца принадлежат израильским орнитологам, которым мы и написали запрос. Выяснилось, что птицу закольцевали в Израиле еще в 2002 году, когда ей было два года", - рассказал Андрей Бокотей, заведующий научного отдела Государственного природоведческого музея НАН.
Орнитологи предполагают, что птенец вылупился в далеком 2001 году где-то в Украине. Уже за 2-2,5 месяца после рождения он полетел в Африку и успешно добрался на свою первую зимовку.
"Везло ему и в дальнейшем: в следующем году во время осенней миграции птица попал в сети, которыми израильские рыбаки накрывают пруды - защищают от пернатых рыбные угодья. К сожалению, немало пернатых - белых и черных аистов, цапель - гибнет в тех сетках. И нашего аиста спасли местные орнитологи, закольцевали его и отпустили”, - добавляет Бокотей.
То есть в этом году, когда самку обнаружили на гнездовании в Украине, на искусственной платформе, установленной в Шацком национальном парке, ей уже исполнилось 18 лет. Сейчас - это самый длинный возраст, зафиксированный в дикой природе, для черного аиста.
Отмечается, что аист в свои 18 успешно снесла три яйца и вывела из них двух птенцов.
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