В Турции с рельсов сошел поезд, погибли более 20 человек

9 июля, 2018, 12:00

В северо-западной провинции Текирдаг в Турции сошел с рельсов поезд. В аварии погибли по меньшей мере 24 человека

Об этом сообщает вице-премьер Турции Реджеп Акдаг, передает Anadolu.

"24 наших граждан потеряли жизнь в аварии", - сказал Акдаг, добавив, что поисковые и спасательные работы в регионе завершены в 6 утра по местному времени.

Кроме того, с полученными травмами 73 человека находятся в больнице.

Трагедия произошла 8 июля, когда пять из шести вагонов сошли с рельсов возле села Сарилар. На тот момент в поезде находились 362 пассажира и шесть членов бригады. Поезд следовал из провинции Эдирне в Стамбул.

Губернатор провинции Текирдаг сказал, что авария была вызвана сильными дождями в регионе, которые вызвали оползень. Министр транспорта и коммуникаций Ахмед Арслан заявил, что текущий контроль маршрутов поездок, которые делают каждый год, провели в апреле.

На место катастрофы прибыли более 100 карет скорой помощи и вертолеты.