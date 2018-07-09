В Турции с рельсов сошел поезд, погибли более 20 человек
Об этом сообщает вице-премьер Турции Реджеп Акдаг, передает Anadolu.
"24 наших граждан потеряли жизнь в аварии", - сказал Акдаг, добавив, что поисковые и спасательные работы в регионе завершены в 6 утра по местному времени.
Кроме того, с полученными травмами 73 человека находятся в больнице.
Трагедия произошла 8 июля, когда пять из шести вагонов сошли с рельсов возле села Сарилар. На тот момент в поезде находились 362 пассажира и шесть членов бригады. Поезд следовал из провинции Эдирне в Стамбул.
Губернатор провинции Текирдаг сказал, что авария была вызвана сильными дождями в регионе, которые вызвали оползень. Министр транспорта и коммуникаций Ахмед Арслан заявил, что текущий контроль маршрутов поездок, которые делают каждый год, провели в апреле.
На место катастрофы прибыли более 100 карет скорой помощи и вертолеты.
Tren kazasının yaşandığı bölge havadan görüntülendi https://t.co/9VC49OprhA pic.twitter.com/HgSZ1pPRS4— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 8 июля 2018 г.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве