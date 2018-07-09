В системе ПриватБанка произошел сбой
9 июля, 2018, 21:55
В системе ПриватБанка произошел сбой — не работают банкоматы, терминалы самообслуживания, не осуществляется оплата в POS-терминалах, а также платежи в приложениях Приват24 и Liqpay
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на пресс-службу Приватбанка.
Сбой произошел из-за аварии магистральных каналов связи. В банке рассказали, что система заработает через 2 часа, сейчас проводятся работы по обновлению системы безопасности.
Также отмечается, что ПриватБанк подключил резервные каналы для обеспечения стабильности сервисов.
Как сообщила позже пресс-служба банка, все операции с пластиковыми картами проводятся в штатном режиме, платежи клиентов, выполняются согласно графику.
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