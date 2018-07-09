9 июля, 2018, 21:55

В системе ПриватБанка произошел сбой — не работают банкоматы, терминалы самообслуживания, не осуществляется оплата в POS-терминалах, а также платежи в приложениях Приват24 и Liqpay

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на пресс-службу Приватбанка.

Сбой произошел из-за аварии магистральных каналов связи. В банке рассказали, что система заработает через 2 часа, сейчас проводятся работы по обновлению системы безопасности.

Также отмечается, что ПриватБанк подключил резервные каналы для обеспечения стабильности сервисов.

Как сообщила позже пресс-служба банка, все операции с пластиковыми картами проводятся в штатном режиме, платежи клиентов, выполняются согласно графику.