В Солсбери мужчина потерял сознание на автобусной остановке около места отравления "Новичком"
9 июля, 2018, 18:55
В британском Солсбери полиция оцепила автобусную остановку после того, как на ней потерял сознание по меньшей мере один человек
Инцидент произошел в 300 ярдах (274 метрах) от предполагаемого места отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", информирует The Sun.
Неизвестный мужчина потерял сознание на Фишертон-стрит, возле железнодорожного вокзала. На месте происшествия работают полицейские и экипажи скорой помощи. Отмечается, что полицейские и медики держатся на расстоянии от потерпевшего.
В полиции Вилтшира отметили, что в настоящее время ведется расследование "медицинского события". Полиция рекомендовала обходить этот участок дороги.
На данный момент неизвестно, связан ли инцидент с отравлением двух жителей Эймсбери под Солсбери нервно-паралитическим веществом Новичок.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место. 18 мая бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля выписали из госпиталя в Великобритании.
- 9 июля британские правоохранители начали расследование убийства после того, как в больнице в результате воздействия нервно-паралитического вещества "Новичок" умерла женщина.
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