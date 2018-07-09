В Солсбери мужчина потерял сознание на автобусной остановке около места отравления "Новичком"

9 июля, 2018, 18:55

В британском Солсбери полиция оцепила автобусную остановку после того, как на ней потерял сознание по меньшей мере один человек

Инцидент произошел в 300 ярдах (274 метрах) от предполагаемого места отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", информирует The Sun.

Неизвестный мужчина потерял сознание на Фишертон-стрит, возле железнодорожного вокзала. На месте происшествия работают полицейские и экипажи скорой помощи. Отмечается, что полицейские и медики держатся на расстоянии от потерпевшего.

В полиции Вилтшира отметили, что в настоящее время ведется расследование "медицинского события". Полиция рекомендовала обходить этот участок дороги.

На данный момент неизвестно, связан ли инцидент с отравлением двух жителей Эймсбери под Солсбери нервно-паралитическим веществом Новичок.