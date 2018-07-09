В России полицейский выяснил, кто крадет вещи из чемоданов в аэропорту. За это его посадили за решетку

9 июля, 2018, 11:52

Российский оперуполномоченный, раскрывший схему воровства багажа в московском аэропорту Внуково, получил три года колонии

А тех, кто воровал вещи из багажа пассажиров, суд признал потерпевшими. Об этом сообщает Новая газета.

Как пишет издание, в московских аэропортах действует отработанная схема: из багажа пассажиров воруют технику, драгоценности, деньги. Начинают “операцию” еще работники отдела сканирования багажа. Именно они просматривают чемодан и определяют для себя, что может быть в нем “интересного” для кражи.

Потом грузчики затаскивают чемоданы в так называемую мертвую зону на взлетном поле, где нет камер наблюдения, и вытаскивают ценности из сумок.

Организацией этой схемы занимается "чемоданная мафия", состоящая из сотрудников аэропорта. Обороты достигают миллионов, пишет издание.

Ежемесячно десятки пассажиров обращаются с заявлениями о кражах из багажа в полицию, однако раскрытие таких преступлений близко к нулю.

22 февраля 2015 года грузчик аэропорта Внуково Владимир Склянный признался, что украл 3800 долларов из чемодана с рейса Москва-Екатеринбург. Второй грузчик также подтвердил факт кражи. Показания они дали после того, как оперуполномоченный Владимир Миняев представил им неопровержимые доказательства их причастности к краже.

Однако через два дня грузчики сменили адвокатата отказались от прежних показаний. Уголовное дело о краже закрыли и против оперуполномоченного Владимира Миняева возбудили уголовное дело якобы за избиение грузчика. Два года, пока длилось следствие, оперуполномоченный продолжал работать во Внуково и раскрывать преступления, его даже повысили в звании.

Но осенью 2017 года Солнцевский райсуд Москвы признал Миняева виновным и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Московский городской суд оставил приговор без изменений.



