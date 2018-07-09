В России горит завод самолетов-истребителей Су-30
9 июля, 2018, 15:37
В российском Иркутске на авиационном заводе произошел крупный пожар
Об этом сообщают российские СМИ.
Пожар начался в 15:20 по местному времени в анодно-малярном цеху. Пожарные смогли локализовать огонь площадью в тысячу квадратных метров, однако впоследствии у завода обвалилась крыша.
Журналисты сообщают, что местный авиазавод выпускает истребители "Су-30" для российской армии разных модификаций. Спасатели заявили журналистам, что на горящем объекте находятся два резервуара с серной и азотной кислотой по 36 кубометров каждый.
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