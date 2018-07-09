 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В России горит завод самолетов-истребителей Су-30

В российском Иркутске на авиационном заводе произошел крупный пожар

Об этом сообщают российские СМИ.

Пожар начался в 15:20 по местному времени в анодно-малярном цеху. Пожарные смогли локализовать огонь площадью в тысячу квадратных метров, однако впоследствии у завода обвалилась крыша.

Журналисты сообщают, что местный авиазавод выпускает истребители "Су-30" для российской армии разных модификаций. Спасатели заявили журналистам, что на горящем объекте находятся два резервуара с серной и азотной кислотой по 36 кубометров каждый.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 июля, 2018 понедельник

больше новостей

9 июля, 2018 понедельник

8 июля, 2018 воскресенье

7 июля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать