В России горит завод самолетов-истребителей Су-30

9 июля, 2018, 15:37

В российском Иркутске на авиационном заводе произошел крупный пожар

Об этом сообщают российские СМИ.

Пожар начался в 15:20 по местному времени в анодно-малярном цеху. Пожарные смогли локализовать огонь площадью в тысячу квадратных метров, однако впоследствии у завода обвалилась крыша.

Журналисты сообщают, что местный авиазавод выпускает истребители "Су-30" для российской армии разных модификаций. Спасатели заявили журналистам, что на горящем объекте находятся два резервуара с серной и азотной кислотой по 36 кубометров каждый.