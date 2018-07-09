В Киеве сообщили о заминировании "Фуршета" на Выдубичах
9 июля, 2018, 22:30
Поступило сообщение о заминировании магазина "Фуршет" возле метро “Выдубичи”
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В полицию поступило сообщение о заминировании магазина "Фуршет" по улице Инженерной, 1 возле метро “Выдубичи”. В магазине объявили эвакуацию.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве