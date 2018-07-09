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В Киеве сообщили о заминировании "Фуршета" на Выдубичах

Поступило сообщение о заминировании магазина "Фуршет" возле метро “Выдубичи”

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В полицию поступило сообщение о заминировании магазина "Фуршет" по улице Инженерной, 1 возле метро “Выдубичи”. В магазине объявили эвакуацию.

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