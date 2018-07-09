В Киеве на 37 тысяч оштрафовали торговца запрещенной литературы из России
Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета телевидения и радиовещания.
Во время проведения проверок в Киеве по реализации книжной продукции, ввезенной из Российской Федерации без разрешительных документов, Госкомитет оштрафовал субъекта хозяйствования ФЛП Алексея Корякина.
"Книги, которые распространялись без разрешительных документов, изъяты из обращения, а на предпринимателя наложен административно-хозяйственный штраф в размере 37 тыс. 230 грн. В случае повторного нарушения действующего законодательства сумма штрафа составит уже 186 тыс. 150 грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 9 июля уполномоченными должностными лицами Госкомтелерадио составлено 10 протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов. Общая сумма штрафных санкций составляет 372 300 грн, а незаконно ввезенная издательская продукция изъята из оборота.
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