В Киеве на 37 тысяч оштрафовали торговца запрещенной литературы из России

9 июля, 2018, 21:08

На предпринимателя, который распространял книги российского производства с антиукраинским содержанием, наложили штраф в размере более 37 тысяч гривен

Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета телевидения и радиовещания.

Во время проведения проверок в Киеве по реализации книжной продукции, ввезенной из Российской Федерации без разрешительных документов, Госкомитет оштрафовал субъекта хозяйствования ФЛП Алексея Корякина.

"Книги, которые распространялись без разрешительных документов, изъяты из обращения, а на предпринимателя наложен административно-хозяйственный штраф в размере 37 тыс. 230 грн. В случае повторного нарушения действующего законодательства сумма штрафа составит уже 186 тыс. 150 грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 9 июля уполномоченными должностными лицами Госкомтелерадио составлено 10 протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов. Общая сумма штрафных санкций составляет 372 300 грн, а незаконно ввезенная издательская продукция изъята из оборота.