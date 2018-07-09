В Харьковском госпитале за день до дня рождения умер военный

9 июля, 2018, 08:51

В Харьковском военном госпитале 8 июля умер боец 14 ОМБР Иван Борсук, получивший ранение в конце июня в районные Попасной Донецкой области

Об этом сообщили в Дубровицком районном военном комиссариате.

"Во время обстрела позиций 29.06.2018 года в районе населенного пункта Попасная Донецкой области со стороны НВФ с применением РПГ и стрелкового оружия получил огневое пулевое ранение головы, в результате чего 8 июля 2018 от полученных ранений скончался в Харьковском военном госпитале", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боец ​​родился 9 июля 1986 года в селе Лютинск Дубровицкого района. Учился в Западноукраинском колледже, который окончил в 2006 году.

Срочную службу проходил в период с 31 октября 2006 по 11 ноября 2007 года в воинской части А 0284. Во время мобилизации в особый период был призван в ряды ВСУ в III волну. Военную службу проходил в период со 2 августа 2014 года по 25 января 2016 в в / ч В4673 (128 отдельная горно-штурмовая бригада).

При выполнении боевых задач проявил мужество и героизм во время операций в Дебальцево, за что Указом ПУ от 26 февраля м2015 года был награжден Орденом "За мужество" III ст., Награжден также медалью "Защитник Отечества", памятной медалью "128 ОГПБ военная разведка ", нагрудным знаком" Ветеран войны-УБД ".

31 мая 2018 подписал контракт для прохождения военной службы в 14 ОМБР.

У погибшего остались отец, мать, жена и 9-летняя дочь.

Попрощаются с воином 10 июля.