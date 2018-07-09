В ГПСУ рассказали, как украинцы пользуются безвизом ЕС
9 июля, 2018, 10:55
Безвизовым режимом со странами Евросоюза пользуются от 9 до 12 тыс. украинцев в сутки
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Всего с начала действия безвиза на конец июня 2018 года зафиксировано более 21 млн пересечений границы в ЕС гражданами Украины.
В июне зафиксирована 221 тыс. поездок украинцев по безвизу - в 2,3 раза больше, чем за первые 30 суток безвизового режима: тогда границу по упрощенному режиму пересекли почти 96 тыс. человек.
При этом, начиная с первых дней июня этого года, наблюдается стремительный рост количества украинцев, которые отдают предпочтение безвизовым поездкам и следуют в страны ЕС исключительно с биометрическими паспортами без каких-либо отметок.
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