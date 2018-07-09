В ДТП погиб 19-летний чемпион Украины по мотокроссу

9 июля, 2018, 08:40

В Харькове в ДТП погиб чемпион Украины по мотокроссу Андрей Бессонов

Об этом сообщает официальный сайт Андрея Бессонова.

Трагедия произошла 6 июля в Харькове около 17:45 возле въезда в областную больницу. Бессонова, ехавшего на велосипеде, сбил внедорожник.

По информации полиции, наезд на юношу совершила 58-летняя женщина на автомобиле Toyota. 19-летний харьковчанин был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание.

Информация о ДТП внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Андрей Бессонов был чемпионом Украины в классе мотоциклов с объемом двигателя 125 куб.см.