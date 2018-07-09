Усик снова стал похожим на казака
9 июля, 2018, 15:51
Украинский боксер Александр Усик напомнил про свой казацкий имидж
Чемпион мира по боксу выложил Instagram фото верхом на лошади, после которого Усика снова стали сравнивать с казаком. Украинский боксер запомнился казацким имиджем на Олимпиаде-2012 в Лондоне, где он получил золотую медаль. Тогда Усик дрался с "оселедцем" на голове, а после победы станцевал гопак.
- Сейчас Александр Усик ведет подготовку к финальному бою во Всемирной боксерской суперсерии, где его соперником 21 июля станет россиянин Мурат Гассиев.
- Усик будет защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA в Гассиева.
- Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что Усик перед поединком в Москве находится в сумасшедшей форме.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
-
Читайте также
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-