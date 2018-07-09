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Усик снова стал похожим на казака


фото: twitter
Украинский боксер Александр Усик напомнил про свой казацкий имидж

Чемпион мира по боксу выложил Instagram фото верхом на лошади, после которого Усика снова стали сравнивать с казаком. Украинский боксер запомнился казацким имиджем на Олимпиаде-2012 в Лондоне, где он получил золотую медаль. Тогда Усик дрался с "оселедцем" на голове, а после победы станцевал гопак.

  • Сейчас Александр Усик ведет подготовку к финальному бою во Всемирной боксерской суперсерии, где его соперником 21 июля станет россиянин Мурат Гассиев.
  • Усик будет защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA в Гассиева.
  • Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что Усик перед поединком в Москве находится в сумасшедшей форме.
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