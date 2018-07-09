Усик снова стал похожим на казака

9 июля, 2018, 15:51

Украинский боксер Александр Усик напомнил про свой казацкий имидж

Чемпион мира по боксу выложил Instagram фото верхом на лошади, после которого Усика снова стали сравнивать с казаком. Украинский боксер запомнился казацким имиджем на Олимпиаде-2012 в Лондоне, где он получил золотую медаль. Тогда Усик дрался с "оселедцем" на голове, а после победы станцевал гопак.